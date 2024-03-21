Вибори в Україні під час воєнного стану неможливі: в "Слузі народу" пояснили чому

Наразі Україна має низку перешкод та нагальних питань, які унеможливлюють проведення виборів президента.

Питання військовослужбовців

Перш за все, як пояснила Шуляк, мова йде про мільйон військовослужбовців, які не є наразі представникам політичних партій. Обов'язковою вимогою до них під час мобілізації було призупинення членства в партіях. Після завершення війни вони зможуть поновити членство, втім, військові також мають право бути обраними.

У тому ж числі складність проведення виборів полягає й в реалізації права обирати.

"Тут ти захищаєш країну, тут у тебе окопи, над тобою літають різні види озброєння, а тобі потрібно ще приймати рішення (як голосувати, - ред.). Ну і найголовніше, як ці військові будуть обиратися? А ми ж з вами розуміємо, що саме ці люди є гідними того, щоб бути обраними і на місцевому рівні, і на рівні парламенту. Як ми можемо у них забрати таке право, тому що йде війна?", - пояснила Шуляк.

Українці за кордоном

Наразі близько 20% населення перебуває за кордоном. Питання полягає в тому, як організувати там вибори. Один із варіантів - розширення консульської мережі, оскільки чинна мережа не зможе прийняти сотні тисяч людей, які, наприклад, наразі перебувають в Польщі чи Німеччині.

Зокрема інший варіант полягає в поштовому голосуванні. Цей метод вже застосувався іншими країнами.

"Зараз розглядаємо таку ж можливість для того, щоб ми були готовими. Війна закінчиться, буде наша перемога, розпочнуться перші післявоєнні вибори. Але нема гарантії того, що всі 100% населення, яке на сьогодні виїхало і перебуває за кордоном, повернеться дуже швидко", - додала голова партії "Слуга народу".

Неоновлений реєстр виборців

Іншою проблемою є неоновлений реєстр виборців. Окрім біженців, в Україні також є 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

"Де вони нині перебувають, де вони будуть голосувати?", - відзначила Шуляк.

Зруйнована інфраструктура

Сотні дитячих садочків й шкіл, які раніше використовувались як виборчі дільниці - зруйновані. Під час проведення виборів важливо чітко розуміти, де саме їх можна організувати.

Питання територій

"Нікуди не дівається ще й питання наших територій, які зараз, наприклад, під обстрілами, які дуже близько до кордону з Російською Федерацією, які були в окупації. Коли там проводити вибори? За якими критеріями? Хто ці критерії буде встановлювати?", - заявила Шуляк та додала, що всі ці питання фіксуються та обговорюються.

Вибори в Україні

В кінці липня 2023 року спікер Верховної ради Руслан Стефанчук пояснював, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час війни. Водночас заборона міститься саме в законі "Про правовий режим воєнного стану". У тому ж числі це стосувалось й парламентських виборів, які повинні були відбутись 29 жовтня того ж року. Президентські вибори планувались вже в кінці березня 2024 року.

На початку лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігав про те, що російська пропаганда використовуватиме тему виборів президента для розхитування України.