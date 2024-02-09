Росіяни використовуватимуть тему виборів президента для розхитування України, - Данілов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Бабелю".

"У нас є проблема з виборчими термінами. Ситуація, що кожен зараз буде на власний розсуд тлумачити ту чи іншу ситуацію з повноваженнями. Я вам точно можу сказати, що ми не маємо права переривати ті чи інші повноваження посадових осіб під час війни. Це небезпечно для питання існування нашої країни", - заявив він.

Данілов вважає, що росіяни можуть використати проти України тему виборів президента для розхитування ситуацію всередині країни.

"Я можу сказати, що для Служби безпеки велика робота для того, щоб вони все це відстежували, заздалегідь відпрацьовували", - додав секретар РНБО.

Вибори під час війни

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час війни. Така заборона міститься у законі України "Про правовий режим воєнного стану.

Найближчі вибори, які мали відбутися в Україні - парламентські. Їхнє проведення було заплановане на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також у 2024 році в Україні мали відбутися президентські вибори. Вони були заплановані на кінець березня.