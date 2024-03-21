Выборы в Украине во время военного положения невозможны: в "Слуге народу" объяснили почему

Сейчас Украина имеет ряд препятствий и насущных вопросов, которые делают невозможным проведение выборов президента.

Вопрос военнослужащих

Прежде всего, как пояснила Шуляк, речь идет о миллионе военнослужащих, которые не являются сейчас представителям политических партий. Обязательным требованием к ним во время мобилизации было приостановление членства в партиях. После завершения войны они смогут восстановить членство, впрочем, военные также имеют право быть избранными.

В том же числе сложность проведения выборов заключается и в реализации права избирать.

"Здесь ты защищаешь страну, здесь у тебя окопы, над тобой летают различные виды вооружения, а тебе нужно еще принимать решение (как голосовать, - ред.). Ну и самое главное, как эти военные будут избираться? А мы же с вами понимаем, что именно эти люди являются достойными того, чтобы быть избранными и на местном уровне, и на уровне парламента. Как мы можем у них забрать такое право, потому что идет война?", - пояснила Шуляк.

Украинцы за границей

Сейчас около 20% населения находится за границей. Вопрос заключается в том, как организовать там выборы. Один из вариантов - расширение консульской сети, поскольку действующая сеть не сможет принять сотни тысяч людей, которые, например, сейчас находятся в Польше или Германии.

В частности другой вариант заключается в почтовом голосовании. Этот метод уже применился другими странами.

"Сейчас рассматриваем такую же возможность для того, чтобы мы были готовы. Война закончится, будет наша победа, начнутся первые послевоенные выборы. Но нет гарантии того, что все 100% населения, которое на сегодня выехало и находится за рубежом, вернется очень быстро", - добавила глава партии "Слуга народа".

Необновленный реестр избирателей

Другой проблемой является необновленный реестр избирателей. Кроме беженцев, в Украине также есть 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

"Где они сейчас находятся, где они будут голосовать?", - отметила Шуляк.

Разрушенная инфраструктура

Сотни детских садов и школ, которые ранее использовались как избирательные участки - разрушены. При проведении выборов важно четко понимать, где именно их можно организовать.

Вопрос территорий

"Никуда не девается еще и вопрос наших территорий, которые сейчас, например, под обстрелами, которые очень близко к границе с Российской Федерацией, которые были в оккупации. Когда там проводить выборы? По каким критериям? Кто эти критерии будет устанавливать?", - заявила Шуляк и добавила, что все эти вопросы фиксируются и обсуждаются.

Выборы в Украине

В конце июля 2023 года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснял, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время войны. В то же время, запрет содержится именно в законе "О правовом режиме военного положения". В том же числе это относилось и к парламентским выборам, которые должны были состояться 29 октября того же года. Президентские выборы планировались уже в конце марта 2024 года.

В начале февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег о том, что российская пропаганда будет использовать тему выборов президента для расшатывания Украины.