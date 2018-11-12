Выборы в США: Трамп заявил о невозможности честного подсчета голосов во Флориде

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам главы США, многие бюллетени пропали и многие были подделаны

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 ноября заявил, что во Флориде более невозможен честный подсчет результатов голосования на промежуточных выборах в американский Конгресс, которые состоялись 6 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

По словам главы США, многие бюллетени пропали и многие были подделаны.

"Выборы во Флориде... появилось большое количество новых бюллетеней из ниоткуда, и многие бюллетени пропали или подделаны. Честный подсчет голосов больше невозможен - бюллетены массово повреждены", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что состоявшиеся в Штатах промежуточные выборы "потрясающе успешны". Президент США поблагодарил всех избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, выборы в конгресс США прошли 6 ноября. По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США, демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для большинства, а Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест.

Стоит отметить, что победа республиканцев в Сенате делает невозможной реализацию процедуры импичмента американского президента.

Добавим также,власти США получили сообщения о нескольких "ограниченных" попытках введения в заблуждение американских избирателей в социальных сетях.