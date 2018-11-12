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Вибори в США: Трамп заявив про неможливість чесного підрахунку голосів у Флориді

Новини » Політика    12.11.2018 - 15:18
Вибори в США: Трамп заявив про неможливість чесного підрахунку голосів у Флориді
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами глави США, багато бюлетенів зникли і багато було підроблено

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 12 листопада заявив, що у Флориді більше неможливий чесний підрахунок результатів голосування на проміжних виборах в американський Конгрес, які відбулися 6 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

Вибори в США: Трамп заявив про неможливість чесного підрахунку голосів у Флориді

За словами глави США, багато бюлетенів зникли і багато було підроблено.

"Вибори у Флориді... з'явилася велика кількість нових бюлетенів з нізвідки, і багато бюлетенів зникли або підроблені. Чесний підрахунок голосів більше неможливий - бюлетені масово пошкоджені", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що проміжні вибори, які відбулися у Штатах, "приголомшливо успішні". Президент США подякував усім виборцям.

Як писало РБК-Україна раніше, вибори в конгрес США пройшли 6 листопада. За попередніми даними проміжних виборів у нижню палату Конгресу США, демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для більшості, а Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць.

Варто відзначити, що перемога республіканців у Сенаті унеможливлює реалізацію процедури імпічменту американського президента.

Додамо також, влада США отримали повідомлення про декілька "обмежених" спроб введення в оману американських виборців у соціальних мережах.

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