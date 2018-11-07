Трамп: промежуточные выборы в США - это "потрясающий успех"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп поблагодарил всех избирателей

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в США промежуточные выборы "потрясающе успешны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter.

Также Трамп поблагодарил всех избирателей.

Напомним, выборы в конгресс США прошли 6 ноября. По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США, демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для большинства.

В то же время, Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест.

Победа республиканцев в Сенате делает невозможной реализацию процедуры импичмента президента США. Несмотря на то, что демократы одерживают победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, у них не получится принять такое решение.

Кроме того, как сообщалось, власти США получили сообщения о нескольких "ограниченных" попытках введения в заблуждение американских избирателей в социальных сетях.