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Трамп: промежуточные выборы в США - это "потрясающий успех"

Новости » Политика    07.11.2018 - 08:50
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп поблагодарил всех избирателей

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в США промежуточные выборы "потрясающе успешны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter.

Также Трамп поблагодарил всех избирателей.

Трамп: промежуточные выборы в США - это &quot;потрясающий успех&quot;

Напомним, выборы в конгресс США прошли 6 ноября. По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США, демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для большинства. 

В то же время,  Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест.

Победа республиканцев в Сенате делает невозможной реализацию процедуры импичмента президента США. Несмотря на то, что демократы одерживают победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, у них не получится принять такое решение.

Кроме того, как сообщалось, власти США получили сообщения о нескольких "ограниченных" попытках введения в заблуждение американских избирателей в социальных сетях.

 

 

Демократы получают большинство в нижней палате Конгресса В США в ходе выборов в Конгресс зафиксировали попытки дезинформации
Новости Украины Конгресс СШАДональд ТрампВыборы в СШАДовыборы в Раду
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