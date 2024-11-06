Вибори у США: вже у половині штатів визначився переможець

Переможець виборів визначився вже у половині Сполучених Штатів. У восьми штатах перемогу віддають кандидату від демократів Камалі Гарріс, у 17 штатах - кандидату від республіканців Дональду Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Наразі Гарріс отримує 99 голосів у Колегії вибірників, Дональд Трамп - 177 голосів. Для перемоги на виборах кандидату необхідно зібрати мінімум 270 голосів вибірників.

Зазначимо, наразі всі підсумки у штатах мають передбачуваний вигляд і відповідають передвиборчим прогнозам. У жодному зі штатів, що "вагаються", які й визначать долю виборів, переможець поки що не визначився.

Результати наведено на основі даних екзит-полів, попередніх результатів підрахунку голосів та історичних даних про голосування в окремих штатах.