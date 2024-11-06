Гарріс перемагає за екзит-полами "хитких" штатів: що це означає та коли будуть результати

Віце-президент США Камала Гарріс перемагає на виборах президента у більшості "хитких штатів", свідчать результати перших екзит-полів. Очікується, що вона здобуде більше підтримки, ніж Дональд Трамп, у чотирьох з семи "хитких штатів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати екзит-полів Edison Research, які оприлюднило агентство Reuters .

Так, екзит-поли прогнозують, що Гарріс переможе у Джорджії, Мічигані, Вісконсин та Північній Кароліні, тоді як Трамп буде лідером у Неваді та Пенсільванії. У штаті Аризона у Трампа та Гарріс паритет - їх, попередньо, підтримали по 46% виборців.

Наразі в цих штатах все ще триває голосування. Перші виборчі дільниці мають закритися о 2:00 за київським часом у штаті Джорджія. О 2:30 голосування завершиться у Північній Кароліні, о 3:00 у Пенсильванії, о 03:00 та 04:00 у Мічигані, о 4:00 у Вісконсині та Аризоні, а о 5:00 голосування закінчить Невада.

Після цього в цих штатах розпочнеться підрахунок голосів, який може вирішити результат американських виборів. Підрахунок в "хитких штатах" може тривати довше, ніж в інших.

Очікується, що до ранку підрахунок голосів завершиться у Північній Кароліні, Мічигані, Аризоні. В інших - рахувати будуть кілька днів.

Що таке "хиткі штати"

Для перемоги на виборах президента США кандидатам потрібно здобути голоси 270 із 538 виборників. Кількість виборників відрізняється в кожному штаті, залежно від чисельності його населення. У більшості американських штатів між Трампом та Гарріс є значна перевага - тобто є фактично "демократичні" та "республіканські" штати.

Але є такі штати, у яких вподобання виборців змінюються. Їх називають "хиткими". Цього року такими є Вісконсин, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аризона.

Найбільш важливим для Трампа і Гарріс є штат Пенсильванія з 19 голосами виборників. Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Аризона - 11, Вісконсин 10 та Невада - 6.

Той, хто здобуде більше виборників у "хитких штатах", і переможе на виборах.