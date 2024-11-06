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Выборы в США: уже в половине штатов определился победитель

Среда 06 ноября 2024 04:40
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Выборы в США: уже в половине штатов определился победитель Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Победитель выборов определился уже в половине Соединенные Штатов. В восьми штатах победу отдают кандидату от демократов Камале Харрис, в 17 штатах - кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В данный момент, Харрис получает 99 голосов в Коллегии выборщиков, Дональд Трамп - 177 голосов. Для победы на выборах кандидату необходимо собрать минимум 270 голосов выборщиков.

Отметим, на данный момент все итоги по штатах выглядят предсказуемо и соответствуют предвыборным прогнозам. Ни в одном из "колеблющихся" штатов, которые и определят судьбу выборов, победитель пока не определился.

Результаты приведены на основе данных экзит-поллов, предварительных результатов подсчета голосов и исторических данных о голосовании в отдельных штатах.

Выборы президента США

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах проходят очередные президентские выборы.

Согласно предыдущим данным экзит-поллов, 44% избирателей позитивно относятся к Дональду Трампу, 48% - к Камале Харрис.

Также была информация, что Харрис побеждает по результатам "шатких штатов".

Ранее Трамп высказал озабоченность в связи с активностью полиции в двух штатах.

В штабе Харрис готовятся к затяжной судебной войне после обнародования результатов выборов.

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Дональд Трамп Камала Харрис
Результаты выборов
Результаты выборов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Что такое "колеблющиеся" штаты
Что такое "колеблющиеся" штаты
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев