Выборы в США: уже в половине штатов определился победитель

Победитель выборов определился уже в половине Соединенные Штатов. В восьми штатах победу отдают кандидату от демократов Камале Харрис, в 17 штатах - кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В данный момент, Харрис получает 99 голосов в Коллегии выборщиков, Дональд Трамп - 177 голосов. Для победы на выборах кандидату необходимо собрать минимум 270 голосов выборщиков.

Отметим, на данный момент все итоги по штатах выглядят предсказуемо и соответствуют предвыборным прогнозам. Ни в одном из "колеблющихся" штатов, которые и определят судьбу выборов, победитель пока не определился.

Результаты приведены на основе данных экзит-поллов, предварительных результатов подсчета голосов и исторических данных о голосовании в отдельных штатах.