Вибори президента Словаччини: у першому турі з відривом перемагає проукраїнський кандидат

59-річний Корчок, кадровий дипломат, який був міністром закордонних справ у минулому уряді Словаччини, набрав найбільшу кількість голосів серед дев’яти кандидатів у першому турі виборів.

За нього проголосували 42,4% виборців. Тим часом як 48-річний Петер Пеллегріні, спікер парламенту, який очолює партію "Глас", що перебуває в коаліції з політичною силою прем'єр-міністра Роберта Фіцо, набрав 37,1% голосів.

Обидва вийдуть у другий тур, який має відбутися 6 квітня.

Симпатик Росії колишній голова Верховного суду Штефан Гарабін посів третє місце за кількістю голосів – лише 11,75%, отримавши підтримку націоналістичної партії, яка також входить до урядової коаліції. Його виборці можуть підтримати Пеллегріні у другому турі.

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