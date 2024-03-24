Вибори президента Словаччини: у першому турі з відривом перемагає проукраїнський кандидат

Колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок здобув несподівану перемогу в першому турі президентських виборів у суботу. У другому турі він змагатиметься з ключовим союзником прем’єр-міністра Роберта Фіцо - спікером парламенту Петером Пеллегріні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
59-річний Корчок, кадровий дипломат, який був міністром закордонних справ у минулому уряді Словаччини, набрав найбільшу кількість голосів серед дев’яти кандидатів у першому турі виборів.
За нього проголосували 42,4% виборців. Тим часом як 48-річний Петер Пеллегріні, спікер парламенту, який очолює партію "Глас", що перебуває в коаліції з політичною силою прем'єр-міністра Роберта Фіцо, набрав 37,1% голосів.
Обидва вийдуть у другий тур, який має відбутися 6 квітня.
Симпатик Росії колишній голова Верховного суду Штефан Гарабін посів третє місце за кількістю голосів – лише 11,75%, отримавши підтримку націоналістичної партії, яка також входить до урядової коаліції. Його виборці можуть підтримати Пеллегріні у другому турі.
Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.
Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.
Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.
Днями президент Словаччини Зузанна Чапутова прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо.
Політолог Володимир Фесенко не вважає Пелегріні проросійським кандидатом. Про це читайте у матеріалі РБК-Україна.
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