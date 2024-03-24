Выборы президента Словакии: в первом туре с отрывом побеждает проукраинский кандидат

59-летний Корчок, кадровый дипломат, бывший министр иностранных дел в прошлом правительстве Словакии, набрал наибольшее количество голосов среди девяти кандидатов в первом туре выборов.

За него проголосовало 42,4% избирателей. Между тем, 48-летний Петер Пеллегрини, спикер парламента, возглавляющий партию "Глас", находящуюся в коалиции с политической силой премьер-министра Роберта Фицо, набрал 37,1% голосов.

Оба выйдут во второй тур, который состоится 6 апреля.

Симпатик России бывший глава Верховного суда Штефан Харабин занял третье место по количеству голосов – лишь 11,75%, получив поддержку националистической партии, также входящей в правительственную коалицию. Его избиратели могут поддержать Пеллегрини во втором туре.

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