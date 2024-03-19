Президент Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо

Рішення інших країн підтримати Україну на тлі її протистояння російській агресії було правильним та справедливим. Чинний уряд Словаччини, ймовірно, має іншу точку зору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Словаччини Зузанну Чапутову під час брифінгу у Празі, яку цитує " Радіо Свобода ".

"Багато країн Європи вирішили підтримати Україну, щоб за стіл перемовин вона сіла сильнішою, щоб виборола легітимнішу позицію - що є абсолютно справедливим і правильним. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, поточна влада має іншу точку зору", - заявила Чапутова.

Зокрема вона відзначила, що рішення Чехії призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною, ймовірно, пов'язані з нещодавніми заявами членів словацького уряду.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.