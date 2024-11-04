UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Вибори президента в Молдові: ЦВК завершила підрахунок голосів, відомі результати

Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Молдові завершився другий тур президентських виборів. Центральна виборча комісія підрахувала усі голоси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

Загалом було підраховано більше 1,68 мільйона голосів. Згідно з результатами другого туру виборів: 

  • за Маю Санду проголосували 55,33% (929 964 голосів); 

 Фото: результати виборів у Молдові (pv.cec.md)

Вибори у Молдові 

Нещодавно у Молдові пройшов перший тур президентських виборів та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу (ЄС). Під час виборчого процесу Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило Росію, заявивши, що вона навмисно організовувала черги на виборчих дільницях, створюючи перешкоди для голосування.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Крістіна Герасимова повідомила, що Російська Федерація (РФ) веде масштабну кампанію для дестабілізації політичної ситуації в Молдові. За її словами, Москва виділила близько 100 мільйонів євро для підриву як президентських виборів, так і референдуму.

Вчора ж, 3 листопада, проходив другий тур президентських виборів. Про те, як реагував світ на перемогу Санду - у матеріалі РБК-Україна

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова