RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Выборы президента в Молдове: ЦИК завершила подсчет голосов, известны результаты

Фото: Мая Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове завершился второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия подсчитала все голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.

Всего было подсчитано более 1,68 миллиона голосов. Согласно результатам второго тура выборов: 

  • за Майю Санду проголосовали 55,33% (929 964 голосов); 
  • Александр Стояногло - 44,67% (750 644 голосов).

Фото: результаты выборов в Молдове (pv.cec.md)

Выборы в Молдове

Недавно в Молдове прошел первый тур президентских выборов и референдум о вступлении страны в Европейский Союз (ЕС). Во время избирательного процесса Министерство иностранных дел Молдовы обвинило Россию, заявив, что она намеренно организовывала очереди на избирательных участках, создавая препятствия для голосования.

Кроме того, вице-премьер-министр Кристина Герасимова сообщила, что Российская Федерация (РФ) ведет масштабную кампанию для дестабилизации политической ситуации в Молдове. По ее словам, Москва выделила около 100 миллионов евро для подрыва как президентских выборов, так и референдума.

Вчера же, 3 ноября, проходил второй тур президентских выборов. О том, как реагировал мир на победу Санду - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова