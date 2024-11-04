Выборы президента в Молдове: ЦИК завершила подсчет голосов, известны результаты

В Молдове завершился второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия подсчитала все голоса.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.
Всего было подсчитано более 1,68 миллиона голосов. Согласно результатам второго тура выборов:
Фото: результаты выборов в Молдове (pv.cec.md)
Недавно в Молдове прошел первый тур президентских выборов и референдум о вступлении страны в Европейский Союз (ЕС). Во время избирательного процесса Министерство иностранных дел Молдовы обвинило Россию, заявив, что она намеренно организовывала очереди на избирательных участках, создавая препятствия для голосования.
Кроме того, вице-премьер-министр Кристина Герасимова сообщила, что Российская Федерация (РФ) ведет масштабную кампанию для дестабилизации политической ситуации в Молдове. По ее словам, Москва выделила около 100 миллионов евро для подрыва как президентских выборов, так и референдума.
Вчера же, 3 ноября, проходил второй тур президентских выборов. О том, как реагировал мир на победу Санду - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.