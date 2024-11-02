Вибори президента Молдови. Експерт оцінила шанси Санду на перемогу у другому турі

За кілька днів до другого туру виборів президента Молдови досі залишається невизначеність. Говорити про перемогу Майї Санду - поки що зарано.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповіла президент Асоціації "Експерти за безпеку та міжнародні відносини" (ESGA, Румунія) Анжела Грамада.

Експерт заявила, що сподівається на перемогу проєвропейського кандидата президентських перегонів.

Вона зазначила, що наступного року у Молдові відбудуться парламентські вибори, там буде велика битва. Як пояснила Грамада, Молдова - це парламентська республіка, і перша особа держави - прем'єр-міністр. Тому важливою є битва за парламент, оскільки ті, хто переможе, створять коаліцію.

За словами експерта, зараз партія, яку підтримує Майя Санду, трохи на спаді через скандали чи реформи. На її думку, виборчі перегони будуть важкими і для Майї Санду, і для її опонента Олександра Стояногло.

"Для Санду за те, що вона взяла весь тягар за референдум та за реформи, які не були доведені до кінця, на себе. Взяла всю відповідальність, і я бачу тенденцію, що є категорія людей, які не за Стояногло, але голосуватимуть проти Санду тільки через те, що реформи не довели до кінця", - сказала Анжела Грамада.

Експерт додала, що зараз недостатньо показників для того, щоб сказати, що битва виграна вже Майєю Санду.

Грамада зазначила, що діаспора показала хорошу явку у першому турі, а люди за кордоном голосували за Санду. Але є побоювання, що люди приїхали на перший тур виборів, оскільки був ще й референдум, а на другий тур вони не зможуть прийти.