Выборы президента Молдовы. Эксперт оценила шансы Санду на победу во втором туре
За несколько дней до второго тура выборов президента Молдовы все еще остается неопределенность. Говорить о победе Майи Санду - пока рано.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказала президент Ассоциации "Эксперты за безопасность и международные отношения" (ESGA, Румыния) Анжела Грамада.
Эксперт заявила, что надеется на победу проевропесйского кандидата президентской гонки.
Она отметила, что в следующем году в Молдове пройдут парламентские выборы, там будет большая битва. Как объяснила Грамада, Молдова - это парламентская республика, и первое лицо государства - премьер-министр. Поэтому важна битва за парламент, поскольку те, кто победит, создадут коалицию.
По словам эксперта, сейчас партия, которую поддерживает Майя Санду, немного на спаде из-за скандалов или реформ. По ее мнению, избирательная гонка будет тяжелая и для Майи Санду, и для ее оппонента Александра Стояногло.
"Для Санду за то, что она взяла все бремя за референдум и за реформы, которые не были доведены до конца, на себя. Взяла всю ответственность, и я вижу тенденцию, что есть категория людей, которые не за Стояногло, но будут голосовать против Санду только из-за того, что реформы не были доведены до конца", - сказала Анжела Грамада.
Эксперт добавила, что сейчас недостаточно показателей для того, чтобы сказать, что битва выиграна уже Майей Санду.
Грамада отметила, что диаспора показала хорошую явку в первом туре, а люди за границей голосовали за Санду. Но также есть опасения, что люди приехали на первый тур выборов, поскольку был еще и референдум, а на второй тур они не смогут прийти.
Выборы в Молдове
Первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 20 октября. Граждане Молдовы голосовали не только за президента, но и приняли участие в референдуме, который должен был определить дальнейший курс страны.
По результатам голосования, действующий президент Майя Санду одержала победу. За нее проголосовали 42,45% избирателей.
Ее главный оппонент Александр Стояногло, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов, набрал 25,98% и прошел во второй тур, который состоится в воскресенье, 3 ноября.
Стоит добавить, что в Молдове обвинили Россию во вмешательстве в выборы. Кишинев заявил, что РФ потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы и референдум.
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