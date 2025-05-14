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У Польщі один із кандидатів у президенти оскандалився через заяву про Україну

Середа 14 травня 2025 09:53
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У Польщі один із кандидатів у президенти оскандалився через заяву про Україну Фото: Рафал Тшасковський, кандидат у президенти Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) є загрозою для Європейського союзу (ЄС), у зв'язку з чим Україна нібито повинна бути "буферною зоною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кандидата у президенти Польщі Рафала Тшасковського, якого цитує PAP.

"З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - заявив він.

Водночас Тшасковський відзначив, що мир в Україні повинен бути встановлений на справедливих умовах, що важливо пояснити президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

"Не для того, щоб сфотографуватися з ним, а для того, щоб ретельно поговорити з ним про це", - зауважив він й додав, що диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, у зв'язку з чим Польща повинна озброїтись.

    Вибори президента у Польщі

    Президентські вибори в Польщі призначені на 18 травня 2025-го. У разі, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур може відбутися 1 червня. Новообраний президент Польщі повинен скласти присягу 6 серпня 2025 року.

    Чинний глава держави Анджей Дуда не має права брати участь у виборах втретє, оскільки Конституція Польщі дозволяє обіймати цю посаду не більше двох термінів.

    Станом на зараз серед основних претендентів на посаду президента розглядаються:

    • Кароль Навроцький, якого висуває партія "Право і Справедливість";
    • Рафал Тшасковський - мер Варшави і представник "Громадянської коаліції";
    • Славомир Менцен, який представляє ультраправу політичну силу "Конфедерація".

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