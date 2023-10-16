Вибори у Польщі дають економіці ЄС новий імпульс, - Bloomberg

Згідно з екзит-полом, опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 32% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 13%, а Ліва партія - 8,6%, що дасть трьом групам 248 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 460 осіб.

У разі підтвердження, результат створить можливості для ЄС. Найближчим часом Польща прагнутиме отримати понад 35 млрд євро з фондів ЄС, щоб дати поштовх найбільшій економіці Східної Європи, пише видання.

Крім цього, існує перспектива ізоляції угорського Віктора Орбана, ще одного популіста, якого досі захищав альянс із "Правом та справедливістю", зазначає Bloomberg.

Вибори у Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися в неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах та готовність сформувати новий демократичний уряд.

За даними екзит-полу, у Польщі встановлено рекорд явки на парламентських виборах: проголосували понад 70% виборців.