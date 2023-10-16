У Польщі зафіксовано, ймовірно, рекордну явку на вибори, - екзитпол

За даними екзитполу, у Польщі встановлено рекорд явки на парламентських виборах. Проголосувало понад 70% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews .

Згідно з проведеним для польської телекомпанії екзитполом, явка на парламентських виборах склала 72,9%.

"Все свідчить про те, що це буде найбільша явка в історії Третьої Польської Республіки", - заявив голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марчиняк.

Про це повідомили у Національній виборчій комісії. На минулих парламентських виборах 2019 явка була 61,74%.

Рекорд зафіксовано у 1995 році у другому турі президентських виборів. Тоді явка становила 68,23%. До цього найвища явка була у 1989 році – на виборах проголосувало 62,7% виборців.

У сьогоднішніх виборах проголосувати могли 29 091 533 виборці. Вибори відбулися у 31 000 497 виборчих дільниць.

Попередні підсумки виборів

За даними екзитполу, партія "ПіС" виграла вибори, набравши 36,8% голосів. На другому місці розташувалася "Громадянська коаліція" з 31,6% голосів виборців. За "Третю дорогу" віддали голоси 13% виборців. "Ліві" набрали 8,6%. Замикає рейтинг партія "Конфедерація" - 6,2%. Усі ці партії отримали місця у парламенті.

Відповідно до цих результатів, "ПіС" отримає 200 місць у парламенті Польщі, "Громадянській коаліції" виділено 163 місця, "Третя дорога" за голосами отримала 55 місць, "Ліві" отримають 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.

Також з’явилися підсумки голосування серед місцевих фермерів. У дужках вказано відсоток голосів за 2019 рік:

Sondażowe wyniki wyborów wśród rolników (w nawiasie wyniki z 2019 року)

1. PiS - 67,4 (67,4)

2. TD – 10,4 (17,1 як PSL)

3. KO – 9,7 (7,8)

Понад 2/3 rolników poparło Prawo i Sprawiedliwość, який w pełni zachowało poparcie rolników uzyskane w 2019 року.- Janusz Wojciechowski (@jwojc) October 15, 2023

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд за підсумками виборів. Чиновник сподівається, що воно буде стабільним.

Парламентські вибори у Польщі відбулися в неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).