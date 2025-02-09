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Вибори під час війни можуть призвести до втрати армії, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Для того, щоб провести вибори в Україні, необхідно призупинити або закінчити воєнний стан. Якщо це зробити, тоді наша країна втратить армію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для британського мовника ITV News.

Коментуючи цю тему, голова держави зазначив, що у період війни українці проти виборів, оскільки розуміють, що станеться.

"Під час війни наше населення проти виборів. Всі люди проти. Чому? Тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори? Я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан, або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинено воєнний стан, ми втратила армію. І в принципі "русские будут щасливі". Питання боєздатності, духу - ти втрачаєш", - пояснив президент.

 

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що він готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, однак якби мав чітке розуміння ч що США і Європа не залишать Україну.

Також він сказав, що завершення війни у 2025 році можливо і для цього є всі можливості. Президент зазначив, що необхідно посилення санкцій та надання гарантій безпеки Україні.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні