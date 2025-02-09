Вибори під час війни можуть призвести до втрати армії, - Зеленський

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що він готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, однак якби мав чітке розуміння ч що США і Європа не залишать Україну.

Також він сказав, що завершення війни у 2025 році можливо і для цього є всі можливості. Президент зазначив, що необхідно посилення санкцій та надання гарантій безпеки Україні.

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