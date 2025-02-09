Выборы во время войны могут привести к потере армии, - Зеленский

Напомним, что в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что он готов к любому формату переговоров с Россией, однако если бы имел четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.

Также он сказал, что завершение войны в 2025 году возможно и для этого есть все возможности. Президент отметил, что необходимо усиление санкций и предоставление гарантий безопасности Украине.

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