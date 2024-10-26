Вибори в парламент Грузії. Екзитполи дають протилежні результати

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, проходять вибори до парламенту Грузії. Зокрема, за голоси грузинський виборців борються проросійська партія "Грузинська мрія" та опозиційні партії, яка є проєвропейськими.

Зазначимо, що в грузинському місті Марнеулі зафіксували масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці. Результати голосування на ній було скасовано. Це вже не перший випадок фальсифікацій у країні.

Варто також зазначити, що у "Грузинській мрії" ще до завершення голосування заявили про перемогу на виборах.

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