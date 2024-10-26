Вибори в парламент Грузії. Екзитполи дають протилежні результати

У Грузії наразі закрились всі виборчі дільниці. Екзитполи дають протилежні результати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екзитполи телеканалів Imedi та Formula.
За даними екзитполу, проведеного Edison Research, правляча партія "Грузинська мрія" отримує підтримку трохи більше 40% виборців, тоді як опозиційні партії в сумі - понад 50% голосів.
Водночас екзитпол провладного телеканалу TV Imedi свідчить про те, що "Грузинська мрія" отримала понад 56% голосів виборців.
До того ж, на телеканалі TV Imedi показують виступи лідера партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі та прем'єр-міністра Грузії Іраклі Кобахідзе, де вони всіх вітають зі своєю перемогою.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, проходять вибори до парламенту Грузії. Зокрема, за голоси грузинський виборців борються проросійська партія "Грузинська мрія" та опозиційні партії, яка є проєвропейськими.
Зазначимо, що в грузинському місті Марнеулі зафіксували масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці. Результати голосування на ній було скасовано. Це вже не перший випадок фальсифікацій у країні.
Варто також зазначити, що у "Грузинській мрії" ще до завершення голосування заявили про перемогу на виборах.
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