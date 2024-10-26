Выборы в парламент Грузии. Экзитполы дают противоположные результаты

В Грузии закрылись все избирательные участки. Экзитполы дают противоположные результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экзитполы телеканалов Imedi и Formula.
По данным экзитпола, проведенного Edison Research, правящая партия "Грузинская мечта" получает поддержку чуть более 40% избирателей, тогда как оппозиционные партии в сумме - более 50% голосов.
А вот экзитпол провластного телеканала Imedi говорит о том, что "Грузинская мечта" получила более 56% голосов избирателей.
К тому же, на телеканале TV Imedi показывают выступления лидера партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе, где они всех поздравляют со своей победой.
Напомним, что сегодня, 26 октября, проходят выборы в парламент Грузии. В частности, за голоса грузинский избирателей борются пророссийская партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии, которая является проевропейской.
Отметим, что в грузинском городе Марнеули зафиксировали массовый вброс бюллетеней на избирательном участке. Результаты голосования на нем были отменены. Это уже не первый случай фальсификаций в стране.
Стоит также отметить, что в "Грузинской мечте" еще до завершения голосования заявили о победе на выборах.
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