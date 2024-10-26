RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Выборы в парламент Грузии. Экзитполы дают противоположные результаты

Фото: В Грузии закрылись избирательные участки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Грузии закрылись все избирательные участки. Экзитполы дают противоположные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экзитполы телеканалов Imedi и Formula.

По данным экзитпола, проведенного Edison Research, правящая партия "Грузинская мечта" получает поддержку чуть более 40% избирателей, тогда как оппозиционные партии в сумме - более 50% голосов.

А вот экзитпол провластного телеканала Imedi говорит о том, что "Грузинская мечта" получила более 56% голосов избирателей.

К тому же, на телеканале TV Imedi показывают выступления лидера партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе, где они всех поздравляют со своей победой.

Выборы в Грузии

Напомним, что сегодня, 26 октября, проходят выборы в парламент Грузии. В частности, за голоса грузинский избирателей борются пророссийская партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии, которая является проевропейской.

Отметим, что в грузинском городе Марнеули зафиксировали массовый вброс бюллетеней на избирательном участке. Результаты голосования на нем были отменены. Это уже не первый случай фальсификаций в стране.

Стоит также отметить, что в "Грузинской мечте" еще до завершения голосования заявили о победе на выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия