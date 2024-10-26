У "Грузинській мрії" ще до завершення голосування заявили про перемогу на виборах
Сьогодні у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори. У проросійській партії "Грузинська мрія" вже заявили про перемогу, хоча голосування не закінчено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "NEWSGEORGIA / Новини - Грузія".
Так, генеральний секретар "Грузинської мрії" та мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже отримала більшість у парламенті. Заява прозвучала за 4 години до закриття виборчих дільниць.
За словами Каладзе, про такі результати йому стало відомо від виборчого штабу правлячої партії.
"Безпрецедентно висока активність не залишає шансів на успіх радикальної опозиції", - сказав він.
Також Каладзе закликав електорат "Грузинської мрії" "напружити сили ще більше, щоб забезпечити їй не просту, а конституційну більшість".
Вибори в Грузії
Нагадаємо, що сьогоднішні вибори до парламенту Грузії можуть стати найбільш напруженими за останні роки. Громадяни цієї країни оберуть 150 депутатів, а правляча партія сформує уряд, а також визначить внутрішню і зовнішню політику грузим на наступні 4 роки.
Зокрема, за голоси грузинський виборців борються проросійська партія "Грузинська мрія" та опозиційні партії, яка є проєвропейськими.
Зазначимо, що в грузинському місті Марнеулі зафіксували масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці. Результати голосування на ній було скасовано. Це вже не перший випадок фальсифікацій у країні.
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