У "Грузинській мрії" ще до завершення голосування заявили про перемогу на виборах

Сьогодні у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори. У проросійській партії "Грузинська мрія" вже заявили про перемогу, хоча голосування не закінчено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "NEWSGEORGIA / Новини - Грузія".

Так, генеральний секретар "Грузинської мрії" та мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже отримала більшість у парламенті. Заява прозвучала за 4 години до закриття виборчих дільниць.

За словами Каладзе, про такі результати йому стало відомо від виборчого штабу правлячої партії.

"Безпрецедентно висока активність не залишає шансів на успіх радикальної опозиції", - сказав він.

Також Каладзе закликав електорат "Грузинської мрії" "напружити сили ще більше, щоб забезпечити їй не просту, а конституційну більшість".