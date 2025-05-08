Вибори Папи Римського: що відомо про другий день конклаву

Напередодні ввечері у Сикстинській капелі Ватикану відбулося перше голосування конклаву з обрання нового Папи Римського. Однак результатів воно не дало - з труби над капелою піднявся чорний дим. Це означає, що жоден з кандидатів не набрав необхідної більшості голосів, тож голосування продовжиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поява чорного диму не стала несподіванкою, адже традиційно у перший день конклаву обрати Папу Римського не вдається. Історично тривалість конклаву могла варіюватися від кількох днів до кількох місяців. Однак, як показує сучасна практика, ​​процес обрання нового понтифіка зазвичай триває менше: попередні два конклави у 2005 та 2013 роках завершилися вже на другий день.

Що таке конклав

Конклав - це зібрання кардиналів Римсько-католицької церкви, яке скликають лише для обрання нового Папи Римського після смерті попереднього або його відставки.

Це слово походить від латинського та означає кімнату, що може бути зачинена. Кардиналів зачинять в Сикстинській капелі, допоки вони не оберуть наступника Папи Франциска.

Як відбуватиметься голосування за Папу далі

У конклаві беруть участь 133 кардинали з усього світу. Від сьогодні вони голосуватимуть щоденно по чотири рази: двічі вранці та двічі ввечері. Допоки дві третини кардиналів не проголосують за одного кандидата. Якщо цього не відбувається після кількох етапів, далі обирають одного з двох кандидатів простою більшістю.

Як кардинали голосують та повідомляють про обрання нового понтифіка

Голосують кардинали за столами, на яких лежать тільки ручки та бланки зі словами Eligo in summum pontificem ("Я обираю верховним понтифіком"). Потім бюлетені складають навпіл та поміщають в бронзову урну.

Про обрання нового Папи сповіщає дим із труби на даху Сикстинської капели. Чорний дим сигналізує про безрезультатне голосування; білий - сповіщає про прихід нового Папи.

Що відбувалося 7 травня

Вранці учасники конклаву відслужили месу в соборі Святого Петра, а потім пройшли процесією вулицями до Сикстинської капели, де й відбувається таємне голосування.

Перед початком конклаву кардинали заприсяглися на Євангелії зберігати таємницю про те, що відбуватиметься у процесі обрання нового понтифіка. Те саме повинні були зробити люди, які не беруть участі в голосуванні, але пов'язані з ним - лікарі та персонал їдальні, де харчуватимуться кардинали.

Повна секретність

Після виголошення фрази extra omnes ("усі геть"), двері каплиці зачиняються до того моменту поки не буде обрано нового Папу Римського.

Під час конклаву зв'язок кардиналів із зовнішнім світом відрізаний. Їм заборонено читати газети, користуватися телефонами та інтернетом, а також спілкуватися із зовнішнім світом.

Також на момент конклаву у Ватикані повністю вимикають мобільний зв'язок, який буде відновлено одразу після оголошення результатів виборів верховного понтифіка.

У переліку можливих наступників Папи - 12 претендентів

Наразі єдиного фаворита на посаду Папи Римського немає, але серед найімовірніших кандидатів називають італійця П'єтро Пароліна, який з 2013 року обіймає посаду державного секретаря Ватикану та був правою рукою Папи Франциска.

Також одним із фаворитів на посаду є філіппінець Луїс Антоніо Гокім Тагле. Він може стати першим Папою Римським з Південно-Східної Азії.

Серед інших можливих претендентів - француз Жан-Марк Авелін, угорець Петер Ерде та італієць П’єрбатіста Піцабалла.

Докладніше про ключових кандидатів на посаду Папи Римського читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.