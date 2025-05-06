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У Ватикані відключать мобільний зв'язок під час конклаву з обрання нового Папи

Вівторок 06 травня 2025 15:18
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У Ватикані відключать мобільний зв'язок під час конклаву з обрання нового Папи Мобільний зв'язок під час конклаву у Ватикані буде відключений (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Під час конклаву з обрання нового Папи Римського у Ватикані повністю вимкнуть мобільний зв'язок. Однак відключення не пошириться на площу Святого Петра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Усі системи передачі телекомунікаційного сигналу для мобільних телефонів, які перебувають на території Держави-міста Ватикан... будуть деактивовані з 15:00 7 травня", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що сигнал буде відновлено одразу після оголошення результатів виборів верховного понтифіка.

У Ватикані завершують приготування до виборів нового Папи

Приготування Сикстинської капели, в якій триватиме конклав, уже фактично завершили.

Усі 133 кардинали-виборці вже прибули у Рим. Вони проживатимуть у "Домі святої Марти" - в будівлі, що примикає до базиліки Святого Петра у Ватикані.

Як повідомила прес-служба Ватикану, кардинали зможуть добратися з місця проживання до Сикстинської капели пішки, але за чітко визначеним захищеним маршрутом. Також кардиналів просять не брати з собою мобільні телефони.

Наразі вже всі кардинали отримали буклети з офіційними біографіями кардиналів, які опубліковані на сайті Святого Престолу.

На час обрання Папи журналісти не зможуть потрапити всередину, капелу вже взяли під охорону.

Конклав з обрання нового лідера Римо-католицької церкви збереться 7 травня цього року в Сикстинській капелі.

Що таке конклав

Конклав - це зібрання кардиналів Римсько-католицької церкви, яке скликають лише для обрання нового Папи Римського після смерті попереднього або його відставки.

Це слово походить від латинського та означає кімнату, що може бути зачинена. Кардиналів зачинять в Сикстинській капелі, допоки вони не оберуть наступника Папи Франциска.

За результатами голосування через димар, який встановлено на даху Сикстинської капели, світ дізнається, чи буде обрано нового лідера католицької церкви.

Чорний дим означатиме, що рішення не ухвалене, а білий - що Папу обрано.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер зранку Світлого понеділка - 21 квітня 2025 року - у віці 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.

Згодом ми розповідали про останній шлях Папи Франциска - як у Ватикані з понтифіком прощались тисячі вірян.

Читайте також, як Папу Франциска поховали (останнє прощання відвідали 400 тисяч людей).

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