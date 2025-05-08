Вибори Папи за кіносценарієм? Як фільм став "порадником" кардиналів на конклаві

Чому католицькі кардинали звернулись до Голлівуду

Конклав - це зібрання кардиналів Римсько-католицької церкви, яке скликають для обрання нового Папи Римського після смерті попереднього понтифіка або його відставки.

Згідно з інформацією видання, зіткнувшись із надзвичайно складним і практично секретним ритуалом обрання нового Папи, католицькі кардинали звернулися до Голлівуду - щоб дізнатися, як усе це може відбуватися.

"Дехто дивився її (стрічку, - Ред.) у кінотеатрі", - зізнався у коментарі журналістам священнослужитель, причетний до реальних подій.

За його словами, кардинали "вважають фільм напрочуд точним", тож для декого з них він став чимось на кшталт "навчального посібника" щодо процедур і ритуалу обрання нового Папи Римського.

Уточнюється, що більшість учасників цьогорічного конклаву були призначені покійним понтифіком та ще не брали участі в такому процесі, тож "не мають достатнього досвіду у ватиканській політиці та проколах".

Чим цікавий фільму "Конклав" і які перемоги здобув

"Конклав" (англійською - Conclave) - це англо-американський релігійний трилер від режисера Едварда Берґера, заснований на однойменному романі Роберта Гарріса.

Фільм розповідає про таємний світ Ватикану, де після смерті Папи Римського декан Колегії кардиналів Томас Лоуренс організовує конклав для обрання нового понтифіка.

У процесі обрання нового Папи герої кінокартини стикаються з різноманітними змовами, інтригами та секретами, які можуть загрожувати як окремим особистостям, так і Церкві в цілому.

У "Конклаві" зіграли Джон Літгоу, Ізабелла Росселліні, Рейф Файнс і Стенлі Туччі (постер: ua.kinorium.com)

Стрічка "Конклав" вийшла у прокат у жовтні 2024 року й здобула чимале визнання. Зірковий акторський склад і гострі сюжетні повороти не залишили байдужими багатьох глядачів.

На цьогорічному "Оскарі" фільм отримав сім номінацій та одну статуетку за найкращий адаптований сценарій.

Крім того, "Конклав" став найкращим фільмом на церемонії нагородження BAFTA й здобув перемогу на "Золотому глобусі" у номінації "Найкращий сценарій".

Згідно з підрахунками експертів, після смерті Папи Римського Франциска перегляди "Конклаву" у США зросли на 283% - загальний час перегляду стрічки на всіх стримінгах на території США станом на 21 квітня 2025 року сягнув 6,9 млн хвилин (тоді як ще 20 квітня ця цифра становила 1,8 млн хвилин).