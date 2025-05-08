ua en ru
Чт, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білий дим чи чорний: які результати ранкових виборів Папи Римського

Ватикан, Четвер 08 травня 2025 12:59
UA EN RU
Білий дим чи чорний: які результати ранкових виборів Папи Римського Фото: Ватикан
Автор: Наталія Гурковська

Ранкове голосування за нового Папу Римського не увінчалося успіхом. Чорний дим, як і 7 травня, над Сикстинською капелою здійнявся 8 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Із труби над Сикстинською капелою піднімається чорний дим. Це означає, що очікування нового Папи триває", - пише видання.

Як зазначають журналісти, судячи з усього, ранкове голосування не увінчалося успіхом в обранні нового Папи Римського

Вибори нового Папи Римського

Після смерті Папи Римського Франциска 21 квітня, через 5 днів відбувся його похорон. А вже 7 травня у Ватикані розпочався конклав - закриті збори кардиналів, на яких обирають нового Папу.

Однак за підсумками першого голосування домовитися не вдалося: з труби Сикстинської капели піднявся чорний дим, що означає відсутність рішення.

Проте вже 8 травня може з'явитися новий понтифік. Журналісти з'ясували деталі другого дня голосування і обстановку на закритому конклаві.На сьогодні заплановано чотири тури голосування - два вранці і два після обіду. Ранкові вже відбулися і результату не принесли.

Додамо, що є кілька кардиналів, які претендують на пост Папи Римського, найбільш обговорюваних за минулу ніч у Ватикані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ватикан Папа римський
NEWS
Зеленський у День перемоги над нацизмом: у них ідол - дід на Красній площі, у нас - герої
Зеленський у День перемоги над нацизмом: у них ідол - дід на Красній площі, у нас - герої
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику