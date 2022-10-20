Вибори нового прем'єр-міністра Британії відбудуться наступного тижня

Нового прем'єр-міністра Великої Британії та лідера консервативної партії буде обрано в ході конкурсу, який завершиться вже наступного тижня.

Про це заявила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За словами Трасс, вона зустрілася з головою Комітету Гремом Бреді, під час якого домовилася про дату наступних виборів і зазначила, що очолюватиме посаду прем'єра, доки країна не обере наступника.

Ліз Трасс була обрана прем'єр-міністром у вересні, але керувала урядом лише 45 днів.