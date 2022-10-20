ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выборы нового премьер-министра Британии пройдут на следующей неделе

Новина українською →
Лондон, Четверг 20 октября 2022 16:03
Выборы нового премьер-министра Британии пройдут на следующей неделе Фото: выборы нового премьер-министра Британии пройдут на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новый премьер-министр Великобритании и лидер консервативной партии будет избран в ходе конкурса, который завершится уже на следующей неделе.

Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Лиз Трасс была избрана премьер-министром в сентябре, но руководила правительством всего 45 дней.

Напомним, что Лиз Трасс объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.

Также ранее мы писали, что Премьер-министр Великобритании взяла на себя обязательство существенно увеличить расходы на оборону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет