Выборы нового премьер-министра Британии пройдут на следующей неделе

Новый премьер-министр Великобритании и лидер консервативной партии будет избран в ходе конкурса, который завершится уже на следующей неделе.

Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Лиз Трасс была избрана премьер-министром в сентябре, но руководила правительством всего 45 дней.