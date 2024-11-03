Вибори у Молдові: Кишинів попереджає про втручання РФ у голосування за кордоном

За даними газети Welt am Sonntag, уряд у Берліні попросив Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини "уважно" поставитися до цієї інформації. Як приклад можливих провокацій названо фейкові повідомлення про мінування. У ФРН працюватимуть 20 виборчих дільниць для громадян Молдови.

Молдовські спецслужби також бачать ризик подібних дій Росії у Франції, Великій Британії та США. У Вашингтоні раніше висловлювали побоювання, що Росія спробує втрутитися у нове волевиявлення молдаван.