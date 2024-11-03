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Вибори у Молдові: Кишинів попереджає про втручання РФ у голосування за кордоном

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спецслужби Молдови попросили владу Німеччини захистити від можливого втручання Росії молдавських громадян, які 3 листопада голосуватимуть на дільницях у ФРН у другому турі виборів президента Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними газети Welt am Sonntag, уряд у Берліні попросив Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини "уважно" поставитися до цієї інформації. Як приклад можливих провокацій названо фейкові повідомлення про мінування. У ФРН працюватимуть 20 виборчих дільниць для громадян Молдови.

Молдовські спецслужби також бачать ризик подібних дій Росії у Франції, Великій Британії та США. У Вашингтоні раніше висловлювали побоювання, що Росія спробує втрутитися у нове волевиявлення молдаван.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбудеться другий тур виборів президента, оскільки Майю Санду підтримали 42,45% виборців, замість необхідних мінімальних 50% для перемоги в першому турі.

Напередодні другого туру виборів громадяни Молдови масово почали отримувати анонімні повідомлення з погрозами вбивством.

Із Росії до країни безкоштовно привезли близько 150 молдован для голосування.

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У зв'язку з цим із Росії до країни безкоштовно привезли близько 150 молдован для голосування.

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Молдова