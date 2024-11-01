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У Молдові заявили про "безпрецедентну атаку" перед другим туром виборів

Молдова, П'ятниця 01 листопада 2024 20:39
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У Молдові заявили про "безпрецедентну атаку" перед другим туром виборів Фото: прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан (facebook.com/recean.md)
Автор: Тетяна Степанова

Напередодні другого туру президентських виборів громадяни Молдови масово почали отримувати анонімні повідомлення з погрозами вбивством.

Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point.

"Сьогодні ввечері Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством", - заявив Речан.

За його словами, погрози отримали журналісти, відомі особистості та звичайні громадяни.

"Ці акти залякування переслідують одну мету - посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори", - зазначив прем’єр Молдови.

Він наголосив, що молдовські державні структури "забезпечать порядок і захист громадян", і закликав громадян прийти на вибори 3 листопада.

Вибори у Молдові

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо перспектив вступу країни до Європейського Союзу.

За підрахунками першого туру виборів, перемогу здобула чинний президент країни Майя Санду. Її кандидатуру підтримали 42,45% виборців.

Однак у зв'язку з тим, що Санду не вдалося набрати 50% голосів, має відбутися другий тур президентських виборів. Він запланований на 3 листопада.

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