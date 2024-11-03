Выборы в Молдове: Кишинев предупреждает о вмешательстве РФ в голосование за границей

По данным газеты Welt am Sonntag, правительство в Берлине попросило Федеральное ведомство криминальной полиции Германии "внимательно" отнестись к этой информации. В качестве примера возможных провокаций названы фейковые сообщения о минировании. В ФРГ будут работать 20 избирательных участков для граждан Молдовы.

Молдовские спецслужбы также видят риск подобных действий России во Франции, Великобритании и США. В Вашингтоне ранее высказывали опасения, что Россия попытается вмешаться в новое волеизъявление молдаван.