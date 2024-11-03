RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Выборы в Молдове: Кишинев предупреждает о вмешательстве РФ в голосование за границей

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спецслужбы Молдовы попросили власти Германии защитить от возможного вмешательства России молдавских граждан, которые 3 ноября будут голосовать на участках в ФРГ во втором туре выборов президента Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным газеты Welt am Sonntag, правительство в Берлине попросило Федеральное ведомство криминальной полиции Германии "внимательно" отнестись к этой информации. В качестве примера возможных провокаций названы фейковые сообщения о минировании. В ФРГ будут работать 20 избирательных участков для граждан Молдовы.

Молдовские спецслужбы также видят риск подобных действий России во Франции, Великобритании и США. В Вашингтоне ранее высказывали опасения, что Россия попытается вмешаться в новое волеизъявление молдаван.

Напомним, 3 ноября в Молдове состоится второй тур выборов президента, поскольку Майю Санду поддержали 42,45% избирателей вместо необходимых минимальных 50% для победы в первом туре.

В преддверии второго тура выборов граждане Молдовы массово начали получать анонимные сообщения с угрозами убийством.

Из России в страну бесплатно привезли около 150 молдован для голосования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

В этой связи из России в страну бесплатно привезли около 150 молдован для голосования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова