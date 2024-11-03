Выборы в Молдове: Кишинев предупреждает о вмешательстве РФ в голосование за границей

Спецслужбы Молдовы попросили власти Германии защитить от возможного вмешательства России молдавских граждан, которые 3 ноября будут голосовать на участках в ФРГ во втором туре выборов президента Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По данным газеты Welt am Sonntag, правительство в Берлине попросило Федеральное ведомство криминальной полиции Германии "внимательно" отнестись к этой информации. В качестве примера возможных провокаций названы фейковые сообщения о минировании. В ФРГ будут работать 20 избирательных участков для граждан Молдовы.
Молдовские спецслужбы также видят риск подобных действий России во Франции, Великобритании и США. В Вашингтоне ранее высказывали опасения, что Россия попытается вмешаться в новое волеизъявление молдаван.
Напомним, 3 ноября в Молдове состоится второй тур выборов президента, поскольку Майю Санду поддержали 42,45% избирателей вместо необходимых минимальных 50% для победы в первом туре.
В преддверии второго тура выборов граждане Молдовы массово начали получать анонимные сообщения с угрозами убийством.
Из России в страну бесплатно привезли около 150 молдован для голосования.
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В этой связи из России в страну бесплатно привезли около 150 молдован для голосования.