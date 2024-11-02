До Молдови з РФ безкоштовно привезли громадян для голосування на виборах, - IPN

Завтра, 3 листопада, у Молдові відбудеться другий тур виборів президента. У зв'язку з цим із Росії до країни безкоштовно привезли близько 150 молдован для голосування.

Видання пише, що в ніч з 1 на 2 листопада три автобуси з громадянами Молдови прибули до пункту пропуску Кахул-Оанча. Згідно з джерелами в митній службі та прикордонній поліції, в них знаходилось близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Ті ж джерела додали, що пасажирів, які безкоштовно прилетіли з РФ до Туреччини, зустріли три автобуси з молдавськими номерами, які вирушили до Болгарії. Там їх пересадили до трьох інших автобусів, що належать болгарській компанії, на яких молдавани вже прибули на прикордонний пункт Кахул-Оанча.

Після розмови з пасажирами співробітниками митниці було встановлено, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не заплатили. У Росії їм сказали, що безкоштовний транспорт був організований для громадян, які бажають повернутись додому, щоб взяти участь у другому турі виборів президента.