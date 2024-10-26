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Вибори в Грузії. ЦВК оприлюднила попередні результати

Фото: В Грузії проходять вибори (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

ЦВК Грузії оприлюднив попередні результати виборів в парламент. Явка, за попередніми даними, майже 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрвиборчкому Грузії.

На сайті Центрвиборчкому Грузії з'явилася картинка про попередні результати виборів в парламент. Синє поле - це "Грузинська мрія".

За результатами опрацювання 68,69% бюлетенів "Мрія" набирає 52,94% голосів, випливає з даних на сайті ЦВК.

За цими даними:

  • на другому місці "Коаліція за зміни" з 11,19%,
  • "Єдність - Національна" - на третьому місці з 9,79% голосів.
  • "Сильної Грузії" 9,05%,
  • у партії Гахарія "За Грузію" - 8,26%.

Явка, за попередніми даними, 58,94%, проголосували 2 060 412 осіб. У ЦВК поки немає даних щодо явки з п'яти округів, у гірських районах і щодо голосування на частині дільниць за кордоном. 

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори, на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

Наразі у Грузії наразі закрились всі виборчі дільниці. Але екзитполи дають протилежні результати.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву про можливі результати виборів у Грузії.

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Грузія