Вибори в Грузії. ЦВК оприлюднила попередні результати

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори, на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

Наразі у Грузії наразі закрились всі виборчі дільниці. Але екзитполи дають протилежні результати.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву про можливі результати виборів у Грузії.

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