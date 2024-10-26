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Выборы в Грузии. ЦИК обнародовал предварительные результаты

Фото: В Грузии проходят выборы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент. Явка, по предварительным данным, около 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центризбиркома Грузии.

На сайте Центризбиркома Грузии появилась картинка о предварительных результатах выборов в парламент. Синее поле - это "Грузинская мечта".

По результатам обработки 68,69% бюллетеней "Мечта" набирает 52,94% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.

По этим данным:

  • на втором месте "Коалиция за изменения" с 11,19%,
  • "Единство - Национальное" - на третьем месте с 9,79% голосов.
  • "Сильной Грузии" 9,05%,
  • в партии Гахария "За Грузию" - 8,26%.

Явка, по предварительным данным, 58,94%, проголосовали 2060412 человек. У ЦИК пока нет данных по явке из пяти округов, в горных районах и по голосованию на части участков за границей.

Выборы в Грузии

Напомним, что сегодня, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, на которых соревнуются пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

Сейчас в Грузии закрылись все избирательные участки. Но экзитполы дают противоположные результаты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о возможных результатах выборов в Грузии.

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Грузия