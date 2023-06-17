Вибори генсека НАТО можуть поєднати з обранням керівництва ЄС, - Politico

Пост генерального секретаря НАТО, який зараз посідає Єнс Столтенберг, може бути використаний європейськими політиками для кампанії з обрання керівництва Євросоюзу наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Цієї осені спливає термін повноважень лідера Північноатлантичного альянсу, який продовжувався вже кілька разів - з 2014 року.

При цьому, за словами дипломатів, союзники НАТО зараз вивчають можливість ще раз продовжити повноваження Столтенберга до саміту Альянсу у Вашингтоні в 2024 році.

Такий крок дасть більше часу для пошуку наступника, але водночас зробить частиною політичної боротьби на рік виборів до ЄС за те, хто керуватиме основними інституціями Євросоюзу протягом наступних 5 років.

Подібний варіант, щоб "перегонка" в НАТО стала частиною виборчої кампанії на найвищі посади в ЄС, схвалюють не всі європейські дипломати.

Столтенберг швидше за все залишиться генсеком НАТО

При цьому багато хто серед союзників вважає, що Єнс Столтенберг поки не може піти зі своєї посади, оскільки питання про наступника залишається відкритим. Дипломати вважають, що якщо НАТО не зможе знайти йому заміну протягом найближчих кількох тижнів, глава Альянсу, швидше за все, залишиться.

Дискусія щодо ЄС розгорнеться після європейських виборів у червні 2024 року, коли відбудуться вибори до Європейського парламенту. Результати вплинуть на те, хто керуватиме виконавчою владою ЄС, Європейською комісією та Європейською радою, до якої входять 27 лідерів блоку, а також парламентом.

У публікації зазначається, що результат може також вплинути на те, хто очолить НАТО, якщо всі робочі місця будуть об'єднані в політичну дискусію.

Яка альтернатива на пост генсека

Члени Альянсу в останні тижні намагалися досягти консенсусу щодо будь-якого з головних кандидатів, серед яких прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен та міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

При цьому, як заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус у розмові з журналістами у Брюсселі, якщо не вдасться домовитися про кандидатуру, він виступатиме за продовження повноважень Столтенберга на посаді генсека Альянсу.

Тим часом сам Єнс Столтенберг під час прес-конференції в Брюсселі заявив, що не хоче продовжувати свої повноваження генсека НАТО після того, як термін дії мандата закінчиться восени.