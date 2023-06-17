Выборы генсека НАТО могут совместить с избранием руководства ЕС, - Politico
Пост генерального секретаря НАТО, который сейчас занимает Йенс Столтенберг, может быть использован европейскими политиками для кампании по выборам руководства Евросоюза в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Этой осенью истекает срок полномочий лидера Североатлантического альянса, который продлевался уже несколько раз - с 2014 года.
При этом, по словам дипломатов, союзники по НАТО сейчас изучают возможность еще раз продлить полномочия Столтенберга до саммита Альянса в Вашингтоне в 2024 году.
Такой шаг даст больше времени для поиска преемника, но в то же время сделает частью политической борьбы в год выборов в ЕС за то, кто будет руководить основными институтами Евросоюза в течение следующих 5 лет.
Подобный вариант, чтобы "гонка" в НАТО стала частью выборной кампании на высшие должности в ЕС, одобряют не все европейские дипломаты.
Столтенберг скорее всего останется генсеком НАТО
При этом многие среди союзников считают, что Йенс Столтенберг пока не может уйти со своего поста, так как вопрос о преемнике остается открытым. Дипломаты полагают, что если НАТО не сможет найти ему замену в ближайшие несколько недель, глава Альянса, скорее всего, останется.
Дискуссия о ЕС развернется после европейских выборов в июне 2024 года, когда состоятся выборы в Европейский парламент. Результаты повлияют на то, кто будет руководить исполнительной властью ЕС, Европейской комиссией и Европейским советом, в который входят 27 лидеров блока, а также парламентом.
В публикации отмечаются, что результат может также повлиять на то, кто возглавит НАТО, если все рабочие места будут объединены в одну политическую дискуссию.
Какая альтернатива на пост генсека
Члены Североатлантического союза в последние недели пытались достичь консенсуса относительно любого из главных кандидатов, среди которых премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
При этом, как заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в разговоре с журналистами в Брюсселе, если не удастся договориться о кандидатуре, он будет выступать за продление полномочий Столтенберга на посту генсека Альянса.
Между тем, сам Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не хочет продлевать свои полномочия генсека НАТО после того, как срок действия мандата истечет этой осенью.
Ранее сообщалось, что сообщало, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен может претендовать на пост генсека НАТО.
Читайте также в материале РБК-Украина о том, какие в НАТО критерии для нового генсека и кто может возглавить Альянс.
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