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Глава Єврокомісії може претендувати на пост генсека НАТО. ЗМІ назвали умову

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 07 березня 2023 13:02
Глава Єврокомісії може претендувати на пост генсека НАТО. ЗМІ назвали умову Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен може претендувати на пост генерального секретаря НАТО. Однак це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету La Repubblica.

За даними видання, фон дер Ляйен вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому.

Крім того, голова Єврокомісії 7 березня вирушить до Канади та США. Видання наголошує, що її поїздку слід "розглядати в іншому світлі", тобто з можливим висуненням як кандидата на роль генсека НАТО.

За інформацією італійської газети, на літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу намагатимуться продовжити повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується у вересні, ще на рік. Термін повноважень фон дер Ляйен спливає влітку 2024 року.

Газета зазначає, що Урсула фон дер Ляйен стала б "ідеальним рішенням" для США, оскільки Вашингтон давно розглядає на цій посаді жінку.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ припускали, що термін повноважень Єнса Столтенберга як генсека НАТО може бути продовжений ще на рік на тлі війни Росії проти України, що триває.

При цьому інші видання повідомляють, що Столтенберг має намір залишити свою посаду вчасно - восени цього року.

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