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Вибори в Болгарії: до парламенту проходять шість партій

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Болгарія, Вівторок 04 квітня 2023 00:38
Вибори в Болгарії: до парламенту проходять шість партій Фото: Шість партій пройшли до парламенту Богларії (flickr com)
Автор: Максим Шушко

В результаті п'ятих за два роки виборів, які пройшли 2 квітня у Болагрії, до паламенту потрапили шість партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральну виборчу комісію Болгарії.

Виборці віддали найбільше голосів, 26,51%, блоку колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова "ГЕРБ-СДС"

Друге місці з невеликим відривом отримав блок продемократичних партій "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" - 24,54%.

Із результатом в 14,15% голосів до парламенту Болгарії пройшла проросійська партія "Відродження".

Також інтереси болгар будуть представляти політичні сили "Рух за права і свободи" (13,72%), Болгарська соціалістична партія (8,94%) і "Є такий народ" (4,11%).

Майже 109 тисяч громадян Болгаріх на виборчих бюлетнях обрали варіант "Не підтримую нікого".

Раніше ми писали, на парламентських виборах у Болгарії лідирують дві партії.

Нагадаємо, Болгарія підозрює Росію у тероризмі через десяток хибних повідомлень про можливі вибухи в країні.

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