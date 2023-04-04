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Выборы в Болгарии: в парламент проходят шесть партий

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Болгария, Вторник 04 апреля 2023 00:38
Выборы в Болгарии: в парламент проходят шесть партий Фото: (flickr com)
Автор: Максим Шушко

В результате пятых за два года выборов, прошедших 2 апреля в Балогии, в паламент попали шесть партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную избирательную комиссию Болгарии .

Избиратели отдали больше всего голосов, 26,51%, блоку бывшего премьер-министра Бойка Борисова "ГЕРБ-СДС"

Второе место с небольшим отрывом получил блок продемократических партий "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" – 24,54%.

С результатом 14,15% голосов в парламент Болгарии прошла пророссийская партия "Возрождение".

Также интересы болгар будут представлять политические силы "Движение за права и свободы" (13,72%), Болгарская социалистическая партия (8,94%) и "Есть такой народ" (4,11%).

Почти 109 тысяч граждан Болгарии на избирательных бюллетенях выбрали вариант "Не поддерживаю никого".

Ранее мы писали, что на парламентских выборах в Болгарии лидируют две партии.

Напомним, Болгария подозревает Россию в терроризме из-за десятка ложных сообщений о возможных взрывах в стране.

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