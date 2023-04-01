Вибори до антикорупційної ради при Міноборони: комісія визначилася з кандидатами

Зокрема комісія вирішила вважати обраними наступних кандидатів:

Ярова Богдана Едуардівна - 32 704 (голосів - ред.);

Ніколаєнко Тетяна Володимирівна - 26 941;

Свірко Олег Станіславович - 23 864;

Шуба Анастасія Вадимівна - 23 170;

Прудковських Віктор Вячеславович - 22 795;

Кальницький Віталій Володимирович - 22 580;

Піонтковський Костянтин Анатолійович - 21 919;

Грушовець Євген Анатолійович - 21 731;

Оджиковський Віталій Олегович - 21 532;

Остапенко Дмитро Миколайович - 21 295;

Григорян Артак Володійович - 20 996;

Масюк Віталій Володимирович - 19 927;

Кривошея Геннадій Григорович - 1 990;

Геращенко Олександр Володимирович - 1 939;

Трегуб Олена Миколаївна - 1 664.

Висновок Комісії оформлено у протокол та передано на розгляд Міністерства оборони.

Водночас держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко поінформував станом на 17:00 31 березня надійшло понад 10 письмових звернень, які містили скарги та апеляції на результати голосування як від 11 учасників конкурсу, так і від громадських організацій.

Конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.

З огляду на це заявники звертаються до Міноборони з вимогою не ухвалювати рішення про формування складу Ради.

Таким чином рішення про формування відповідної Ради та затвердження її персонального складу ухвалять після розгляду усіх звернень, що надійшли.

Рада набуде повноважень після ухвалення відповідного рішення Міноборони, про що буде повідомлено додатково.