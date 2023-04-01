Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны: комиссия определилась с кандидатами

Конкурсная комиссия во время заседания 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:
Заключение Комиссии оформлено в протокол и передано на рассмотрение Министерства обороны.
Госсекретарь Минобороны Константин Ващенко проинформировал по состоянию на 17:00 31 марта поступило более 10 письменных обращений, которые содержали жалобы и апелляции на результаты голосования как от 11 участников конкурса, так и от общественных организаций.
Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаков конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаков сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.
Учитывая это, заявители обращаются в Минобороны с требованием не принимать решения о формировании состава Совета.
Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава будет принято после рассмотрения всех поступивших обращений.
Совет обретет полномочия после принятия соответствующего решения Минобороны, о чем будет сообщено дополнительно.
Напомним, посля ряда скандалов Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.
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