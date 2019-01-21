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Вибори-2019: Ляшко подав документи до ЦВК

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 18:04
Вибори-2019: Ляшко подав документи до ЦВК
Фото: Олег Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні ЦВК провела засідання

Лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко подав документи про реєстрацію кандидатом на посаду президента. Про це РБК-Україна повідомив речник Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко.

Зазначимо, сьогодні РПЛ вирішила висунути Ляшка кандидатом на виборах президента-2019.

"Олег Ляшко сьогодні прийшов до ЦВК та особисто подав документи до комісії", -  зазначив Хівренко.

Нагадаємо, Радикальна партія Олега Ляшка 21 січня 2019 року на з'їзді прийняла рішення висунути свого лідера Олега Ляшка кандидатом в президенти на виборах-2019.

РБК-Україна також писало, що Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України. Так, кандидатами в президенти зареєстрували нардепа Олександра Шевченка і екс-главу Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Додамо також, Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації кандидатом на виборах президента 31 березня 2019 Володимиру Василенку, таке рішення підтримали 16 членів комісії. За словами члена ЦВК Наталії Бернадської, Василенко не вніс грошову заставу.

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом ще одному самовисуванцю ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Олег ЛяшкоЦентральна виборча комісіяпрезидентські вибори
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