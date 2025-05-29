Виборча кампанія в Угорщині небезпечна для України: які позиції основних партій

Як зазначається в матеріалі, Мадяр позиціонує свою партію як центристську та протиставив її не лише "Фідес", а й ліволіберальній опозиції, яка має декілька мандатів у парламенті. Крім того, політик дуже обережно коментує тему російсько-української війни.

Своєю чергою це обмежує можливості влади його критикувати як "прихильника війни" на противагу "миротворцю" Орбану.

"Наприклад, якщо ми подивимося, як представники партії Мадяра голосують у Європейському парламенті, то ми можемо побачити, що з будь-яких питань, пов'язаних з війною, Україною чи санкціями проти Росії, члени партії "Тиса" не кажуть "так" чи "ні", вони утримуються", - сказала РБК-Україна Жужанна Селеньї, наукова співробітниця Інституту демократії Центральноєвропейського університету (Будапешт).

Тому щодо Мадяра провладна пропаганда зосередилась на економічних питаннях. І саме тут для України найбільше небезпек.

Проти вступу України до ЄС

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Золтан Раншбург, старший аналітик Інституту "Republikon" в Будапешті, у відповідь на невтішні економічні показники Угорщини, уряд Орбана почав поширювати ідею про те, що існує реальний шанс вступу України до Євросоюзу в найближчому майбутньому. І що це саме те, що схвалив би Мадяр, якби його партія була при владі. Друга частина цієї тези - що вступ України до ЄС негайно зруйнує угорську економіку.

"Економічна ситуація - і, що найважливіше, її сприйняття виборцями - стане вирішальним фактором на виборах наступного року, і "Фідес" робить усе можливе, щоб перекласти провину за економічні проблеми на ЄС та Україну", - сказав виданню Раншбург.

На практиці це означає блокування процедур євроінтеграції. Ще на початку року українські посадовці заявляли амбітну ціль - відкрити всі шість так званих "кластерів", тобто почати практичні переговори щодо вступу України до ЄС.

Рішення за цією процедурою ухвалюються одноголосно, тож його має підтримати і Угорщина. Та Орбан запустив "національні консультації" з цього приводу, по суті, "опитування виборців". Проте питання на ньому сформульовані настільки маніпулятивно, що сумніву в негативному для України результаті практично немає. Рішення щодо кластерів могла би ухвалити Європейська рада на саміті 26-27 червня. "Консультації" Орбана ж закінчуються 20 червня.