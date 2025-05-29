Избирательная кампания в Венгрии опасна для Украины: каковы позиции основных партий

Как отмечается в материале, Мадяр позиционирует свою партию как центристскую и противопоставил ее не только "Фидес", но и леволиберальной оппозиции, которая имеет несколько мандатов в парламенте. Кроме того, политик очень осторожно комментирует тему российско-украинской войны.

В свою очередь это ограничивает возможности власти его критиковать как "сторонника войны" в противовес "миротворцу" Орбану.

"Например, если мы посмотрим, как представители партии Мадьяра голосуют в Европейском парламенте, то мы можем увидеть, что по любым вопросам, связанным с войной, Украиной или санкциями против России, члены партии "Тиса" не говорят "да" или "нет", они воздерживаются", - сказала РБК-Украина Жужанна Селеньи, научный сотрудник Института демократии Центральноевропейского университета (Будапешт).

Поэтому в отношении Мадьяра провластная пропаганда сосредоточилась на экономических вопросах. И именно здесь для Украины больше всего опасностей.

Против вступления Украины в ЕС

Как отметил в комментарии РБК-Украина Золтан Раншбург, старший аналитик Института "Republikon" в Будапеште, в ответ на неутешительные экономические показатели Венгрии, правительство Орбана начало распространять идею о том, что существует реальный шанс вступления Украины в Евросоюз в ближайшем будущем. И что это именно то, что одобрил бы Мадьяр, если бы его партия была у власти. Вторая часть этого тезиса - что вступление Украины в ЕС немедленно разрушит венгерскую экономику.

"Экономическая ситуация - и, что самое важное, ее восприятие избирателями - станет решающим фактором на выборах в следующем году, и "Фидес" делает все возможное, чтобы переложить вину за экономические проблемы на ЕС и Украину", - сказал изданию Раншбург.

На практике это означает блокирование процедур евроинтеграции. Еще в начале года украинские чиновники заявляли амбициозную цель - открыть все шесть так называемых "кластеров", то есть начать практические переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Решение по этой процедуре принимаются единогласно, поэтому его должна поддержать и Венгрия. Но Орбан запустил "национальные консультации" по этому поводу, по сути, "опрос избирателей". Однако вопросы на нем сформулированы настолько манипулятивно, что сомнения в негативном для Украины результате практически нет. Решение по кластерам мог бы принять Европейский совет на саммите 26-27 июня. "Консультации" Орбана же заканчиваются 20 июня.