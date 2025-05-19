На виборах президента Польщі підрахували більше 50% бюлетенів: хто лідирує

За результатами підрахунку більше 50% голосів, визначилися головні кандидати на посаду глави держави. Результати не співпадають з даними екзит-полів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.pl.

Інші кандидати набрали менше 2% голосів виборців.

Результат лідера партії "Ліві разом", що входить до коаліції, Магдалени Беят - 4,% голосів.

Спікер Сейму і співголови блоку "Третій шлях" Шимон Головня набрав 4,8%, а опозиціонер Андріан Зандберг - 4,7% голосів.

На третій сходинці лідер антиєвропейської та антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Ментцен з результатом 15,4% і відомий антиукраїнськими й антисемітськими акціями Гжегож Браун - 6,7% голосів.

Друге місце посідає кандидат від проурядової "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський з результатом 29,3%.

Після підрахунку 69,1% бюлетенів, лідирує кандидат від опозиційної партії "Право і справедливість", глава Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький з 31,2% голосів.

Вибори президента Польщі

В неділю, 18 травня, у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. У перегонах взяли участь 13 кандидатів.

За даними соцопитувань, фаворитами виборів є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський і керівник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна партія.

За даними екзит-полів, перший тур виборів виграв Тшасковський, а друге місце посів Навроцький.

Якщо за підсумками першого туру жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, 1 червня відбудеться другий тур виборів.

Детальніше про шанси кандидатів у другому турі та які ризики можуть виникнути для України, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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