На выборах президента Польши подсчитано более 50% бюллетеней: кто лидирует

Согласно результатам подсчета более 50% голосов, определились главные кандидаты на пост главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.

Спикер Сейма и сопредседатель блока "Третий путь" Шимон Головня набрал 4,8%, а оппозиционер Андриан Зандберг - 4,7% голосов.

На третьей строчке лидер антиевропейской и антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Ментцен с результатом 15,4% и известный антиукраинскими и антисемитскими акциями Гжегож Браун - 6,7% голосов.

Второе место занимает кандидат от проправительственной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с результатом 29,3%.

По результатам подсчета 69,1% бюллетеней, лидирует кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий с 31,2% голосов.

Выборы президента Польши

В воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. В гонке приняли участие 13 кандидатов.

По данным соцопросов, фаворитами выборов являются либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная партия.

По данным экзит-полов, первый тур выборов выиграл Тшасковский с 30,8%, а второе место занял Навроцкий с 29,1% голосов.

Если по итогам первого тура ни один из кандидатов не сможет преодолеть более 50% голосов, 1 июня состоится второй тур выборов.

Подробнее о шансах кандидатов во втором туре и какие риски могут возникнуть для Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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