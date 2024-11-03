На виборах президента Молдови рекордна явка: проголосували понад 1,5 млн громадян

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), понад 1,5 млн громадян Молдови вже проголосували у другому турі виборів президента. Якщо бути точніше, то 1 522 974 виборців зробили свій вибір, або ж 50%.

Як пише iData, у другому турі явка на цьому голосуванні перевищила явку на виборах президента 2020 року. Крім того, сьогодні явка на виборчих дільницях за кордоном становить понад 258 тисяч осіб, що вже більше, ніж проголосували у першому турі за весь день виборів кілька тижнів тому.

NewsMaker уточнює, що найактивніші на виборах - це громадяни віком 66-75 років, а найменш активна молодь віком 18-25 років. Але, незважаючи на це, у всіх вікових групах зафіксували підвищену явку. Також висока явка спостерігається і серед громадян, які проживають у "Придністров'ї", а саме - 23 294 особи.