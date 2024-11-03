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На виборах президента Молдови рекордна явка: проголосували понад 1,5 млн громадян

Фото: рекордна явка побила показники виборів 2020 року (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Явка на виборчі дільниці перевищила 50% і є рекордною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), понад 1,5 млн громадян Молдови вже проголосували у другому турі виборів президента. Якщо бути точніше, то 1 522 974 виборців зробили свій вибір, або ж 50%.

Як пише iData, у другому турі явка на цьому голосуванні перевищила явку на виборах президента 2020 року. Крім того, сьогодні явка на виборчих дільницях за кордоном становить понад 258 тисяч осіб, що вже більше, ніж проголосували у першому турі за весь день виборів кілька тижнів тому.

NewsMaker уточнює, що найактивніші на виборах - це громадяни віком 66-75 років, а найменш активна молодь віком 18-25 років. Але, незважаючи на це, у всіх вікових групах зафіксували підвищену явку. Також висока явка спостерігається і серед громадян, які проживають у "Придністров'ї", а саме - 23 294 особи.

Вибори у Молдові

Нагадаємо, що основними претендами на пост глави держави є чинний президент Майя Санду та колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого вважають проросійським. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло - 25,95%. У зв'язку з тим, що чинний президент не подолала позначку у 50%, в країні було призначено другий тур президентських виборів.

Нагадаємо, що поліція в Молдові зафіксувала організоване підвезення виборців на дільниці для голосування. Такі випадки помітили безпосередньо в країні та за кордоном.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що напередодні виборів президента, з Росії до Молдови для голосування на виборах безкоштовно привезли громадян молдаської держави. За авіапереліт і автобуси громадяни не платили.

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МолдоваМая Санду