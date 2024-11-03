На выборах президента Молдовы рекордная явка: проголосовали более 1,5 млн граждан

Сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Явка на избирательные участки превысила 50% и является рекордной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 1,5 млн граждан Молдовы уже проголосовали во втором туре выборов президента. Если быть точнее, то 1 522 974 избирателей сделали свой выбор, либо же 50%.
Как пишет iData, во втором туре явка на этом голосовании превысила явку на выборах президента в 2020 году. Кроме того, сегодня явка на избирательных участках за границей составляет более 258 тысяч человек, что уже больше, чем проголосовали в первом туре за весь день выборов несколько недель назад.
NewsMaker уточняет, что самые активные на выборах - это граждане в возрасте 66-75 лет, а наименее активна молодежь возрастом 18-25 лет. Но несмотря на это, во всех возрастных группах зафиксировали повышенную явку. Также высокая явка наблюдается и среди граждан, которые проживают в "Приднестровье", а именно - 23 294 человек.
Основными претендами на пост главы государства являются действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого считают пророссийским. В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло - 25,95%. В связи с тем, что действующий президент не преодолела отметку в 50%, в стране был назначен второй тур президентских выборов
Напомним, что полиция в Молдове зафиксировала организованный подвоз избирателей на участки для голосования. Такие случаи заметили непосредственно в стране и да границей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что накануне выборов президента, из России в Молдову для голосования на выборах бесплатно привезли граждан молдавского государства. За авиаперелет и автобусы граждане не платили.
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